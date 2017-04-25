Senegal'de Tekne Faciası: 17 Ölü

Senegal'de balıkçı teknesinin devrilmesi sonucu 17 kadının öldüğü bildirildi.



Ulusal basında çıkan haberlere göre, Atlas Okyanusu kenarında yer alan ülkenin orta kesimindeki Fatick bölgesine bağlı Bettenty kasabasında, çoğunluğu kadınlardan oluşan 60'a yakın kişinin bulunduğu tekne şiddetli dalgalarda alabora oldu.



Olayda 17 kişinin yaşamını yitirdiği ve 40'tan fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.



Hükümetin uyguladığı farkındalık kampanyalarına rağmen teknelerde genelde can yeleği bulunmuyor.