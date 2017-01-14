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Senegal'de Afrika Uluslar Kupası Heyecanı - Dakar

Senegal'de Afrika Uluslar Kupası Heyecanı - Dakar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Vatandaşların maçı topluca izlemelerinden detaylar SENEGAL - Senegal'ın başkenti Dakar'daki vatandaşlar, Gabon'nun ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nın ilk maçı olan Gabon-Gine Bissau milli takımlarının karşılaşmasını, kafelerdeki televizyon ekranlarından takip etti.

Senegal'de Afrika Uluslar Kupası Heyecanı - Dakar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Vatandaşların maçı topluca izlemelerinden detaylar SENEGAL - Senegal'ın başkenti Dakar'daki vatandaşlar, Gabon'nun ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nın ilk maçı olan Gabon-Gine Bissau milli takımlarının karşılaşmasını, kafelerdeki televizyon ekranlarından takip etti.

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