Senegal'de Afrika Uluslar Kupası Heyecanı

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Maç izleyen seyircilerden detaylar

Seyircilerin sevinci

SENEGAL - Dakar'daki vatandaşlar, Gabon'nun ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus milli takımı ile karşılaşan Senegal milli takımını destekledi. Vatandaşlar, karşılaşmayı kurulan ekranlarından takip etti.