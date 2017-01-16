GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Maç izleyen seyircilerden detaylar
Seyircilerin sevinci
SENEGAL - Dakar'daki vatandaşlar, Gabon'nun ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus milli takımı ile karşılaşan Senegal milli takımını destekledi. Vatandaşlar, karşılaşmayı kurulan ekranlarından takip etti.
Senegal'de Afrika Uluslar Kupası Heyecanı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Maç izleyen seyircilerden detaylar Seyircilerin sevinci SENEGAL - Dakar'daki vatandaşlar, Gabon'nun ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus milli takımı ile karşılaşan Senegal milli takımını destekledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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