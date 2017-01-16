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Senegal'de Afrika Uluslar Kupası Heyecanı

Senegal'de Afrika Uluslar Kupası Heyecanı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Maç izleyen seyircilerden detaylar Seyircilerin sevinci SENEGAL - Dakar'daki vatandaşlar, Gabon'nun ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus milli takımı ile karşılaşan Senegal milli takımını destekledi.

Senegal'de Afrika Uluslar Kupası Heyecanı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Maç izleyen seyircilerden detaylar
Seyircilerin sevinci
SENEGAL - Dakar'daki vatandaşlar, Gabon'nun ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus milli takımı ile karşılaşan Senegal milli takımını destekledi. Vatandaşlar, karşılaşmayı kurulan ekranlarından takip etti.

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