Senede Bir Kez Göz Muayenesi Hayat Kurtarabiliyor



Yapılan araştırmalara göre, her yıl bütün dünyada 7 milyonu aşkın kişi önlenebilir sebeplerden dolayı görme yetilerini kaybediyor. Doğduğumuz andan itibaren; yaş, genetik sebepler, sistematik hastalıklar gibi pek çok dış faktör göz sağlığını tehdit ediyor. Kanserden beyin tümörlerine kadar hayati tehlike taşıyan pek çok rahatsızlığın teşhisinin konulması için de kapsamlı göz muayenelerinin gerçekleştirilmesi, kimi durumlarda hastaların hayatının kurtulmasına yardımcı olabiliyor.

ERKEN VE DOĞRU TEŞHİS İLE KÖRLÜĞÜN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİYOR

Erken teşhis ve düzenli muayenenin önemi hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Hakan Sivrikaya, "Göz muayenelerinden sağlıklı sonuç alınabilmesi için en az 20 dakika ayrılması gerekiyor. Bu süreçte mutlaka göz damlası kullanılarak göz dibi muayenesinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu şekilde gerçekleştirilen muayeneler rutin hale getirildiği takdirde, gözde oluşabilecek veya gözden tanısı koyulabilecek pek çok hastalığın da erken teşhis ve tedavisi sağlanabilecektir" şeklinde konuştu.

PEK ÇOK HASTALIĞIN TEŞHİSİ GÖZLERDEN KONULABİLİYOR

Göz muayenesi sırasında gözdeki görme bozukluklarının yanı sıra, ileri dönemlerde görüşü etkileyebilecek rahatsızlıkların da teşhisinin mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Sivrikaya, "Yapılan göz muayeneleri sırasında fark edilebilecek farklı rahatsızlıkların teşhisi ve sonrasında doğru branşlara yapılacak yönlendirmeler ile hastaların sağlıklarına büyük katkıda bulunulabiliyor." dedi.

GÖZ MUAYENESİYLE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARABİLİYOR

Gerçekleştirilecek kapsamlı bir göz muayenesi sayesinde gözleri etkileyen rahatsızlıkların yanı sıra, kanser, şeker, yüksek kolesterol, bazı tümörler, tiroit, yüksek tansiyon ve bağışıklık sistemini etkileyen pek çok hastalığın teşhisinin mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Sivrikaya, "Bazı kanser türlerinde, gerçekleştirilecek göz muayenesi sırasında konulacak teşhis sayesinde pek çok hastanın hayatı kurtarılabiliyor. Diğer hastalıkların teşhisinin yanı sıra kapsamlı göz muayeneleri, 5 duyu organımız arasında algı ve öğrenme yetimizin %85'ini yöneten gözlerimizi tehdit edebilecek pek çok hastalığın da önlenmesini sağlar." diyerek sözlerini tamamladı.

GÖZ MUAYENESİNİN AŞAMALARI

Görme keskinliğinin değerlendirilmesi

Göz kapakları ve göz hareketlerinin değerlendirilmesi

Ön segment muayenesi

Göz tansiyonunun değerlendirilmesi

Damlalı muayene (göz dibi muayenesi)