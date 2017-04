Sene Sonunda Ilk 20'nin Içinde Yer Almak Istiyorum"

Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard, en büyük hayalinin Grand Slam kazanmak olduğunu belirterek, "Şu anki hedefim ise maç eksiğimi tamamlayıp, ilk 50'ye sene sonunda da ilk 20'ye girmek" dedi. TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nın yıldızlarından biri olan Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard, Garanti Koza Arena'da basın toplantısı düzenledi. Bu turnuvaya ilk defa geldiğini belirten Bouchard, "Çok heyecanlıyım. Koza elçisi olmaktan gurur duyuyorum. Çağla ile gösteri maçı yapmıştım. O bildiğim kadarıyla bu ülkenin en iyi tenisçisi ve bu ülkenin ileriye dönük umudu" şeklinde konuştu.



"TENİS DE HAYAT GİBİ İNİŞLİ, ÇIKIŞLI OLABİLİYOR"



2014'te yaşadığı başarıları her sene tekrarlamanın zor olduğunu söyleyen başarılı tenisçi, "O sene her Grand Slam'de başarılıydım. Tenis de hayat gibi inişli, çıkışlı olabiliyor. Çok çalışıyoruz. Umarım maç alarak bunun neticesini alırım" dedi.



"KOZA ARENA ÇOK GÜZEL BİR TESİS"



Koza Arena'nın çok güzel olduğunu ifade eden Kanadalı tenisçi, "Çocuklar için çok güzel bir yer. İlham alabilecekleri bir tesis. Türk oyuncuların başarılarından sonra genç oyuncularına daha çok ilham vereceğini düşünüyorum" diye konuştu.



"UMARIM BAŞIMA GELMEZ"



Ünlü tenisçi Serena Williams'ın hamile olduğunun hatırlatılıp, kendisinin başına böyle bir şey gelmesi halinde ne yapacağının sorulması üzerine Bouchard, "Onu tebrik ediyorum. Bu sene WTA'da onu özleyeceğiz. Bana gelince, umarım başıma gelmez. Önümde uzun seneler var. Herhalde emeklilikten sonra böyle bir şeye girerdim" diye cevap verdi.



"HEDEFİM SEZON SONUNDA İLK 20'YE GİRMEK"



Bu seneye Avusturalya'da iyi başladığını belirten Eugenie Bouchard, "Sonrasında biraz zorlandım. Arka arkaya birkaç maç kaybettim. Güven kaybettim. Şu anda çok iyi çalışıyorum. Bu sene çok turnuva oynamak istiyorum. En büyük hayalim Grand Slam kazanmak. Bu hedefimin hala devam ediyor. Şu anki hedefim ise maç eksiğimi tamamlayıp, ilk 50'ye sene sonunda da ilk 20'ye girmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



"MARİA SHARAPOVA'YI İDOL ALMIŞTIM"



Eskiden Rus tenisçi Maria Sharapova'yı idol aldığını söyleyen Kanadalı raket, "Şu anda öyle demiyorum. Şimdi, Grans Slam finallerinde olmak gibi hedefim olduğu için oralarda kazananlara bakıyorum. Onlara daha çok özeniyorum" diye konuştu.



23 yaşındaki sporcu ayrıca İsviçreli ünlü tenisçi Roger Federer'in büyük hayranı olduğunu belirtti.



(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)