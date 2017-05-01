Sendikalar Taksim Meydanı'na Çelenk Bıraktı

Sendikalar TAKSİM MEYDANI'NA ÇELENK BIRAKTI(aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)

Sendikalar TAKSİM MEYDANI'NA ÇELENK BIRAKTI (aktüel görüntü)

(Tür: İstanbul)

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