Sendika Başkanlarından Başkan Ergün'e Tebrik

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği'ne bağlı sendikaların şube başkanları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün makamını ziyaret etti. Başkan Ergün'ün her zaman yanında olduklarını belirten sendika başkanları, '2016 Yılı En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları' araştırmasında ikinci sırada yer almasından dolayı da kendisini tebrik etti.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Büro-Sen Manisa Şube Başkanı Bekir Dağıstan, Türk Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, Türk Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Rıdvan Mutlu, Türk-Yerel Hizmet-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Ali Algın, Türk Haber-Sen Manisa Şube Başkanı Erkan Tulukçuoğlu, Türk Kültür Sanat-Sen Manisa İl Temsilcisi Selma Seymen, Türk Ulaşım-Sen Manisa İl Temsilcisi Salim Baykal, Türk Enerji-Sen Manisa İl Temsilcisi Akif Karakaya, Türk İmar-Sen Manisa İl Temsilcisi Gürsel Öz, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Manisa Şube Başkanı Osman Kurtulmuş, Türk Diyanet Vakıf-Sen Manisa Şube Başkanı Mehmet Ağır, Türk Tarım Orman-Sen Manisa İl Temsilcisi Ali Tekin ve Türk-Yerel Hizmet-Sen Manisa Şube Başkan Yardımcısı Cem Özleyen'i makamında konuk etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de hazır bulundu.



Başkan Ergün'ün başarılarını sendika başkanı anlattı



Başkan Ergün'ün, Gezici Araştırma şirketinin '2016 Yılı En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları' araştırmasında 30 büyükşehir belediye başkanı arasında ikinci sırada yer almasından dolayı kutlayan Türk Büro-Sen Manisa Şube Başkanı Bekir Dağıstan," Gerçi bu sizin ilk başarınız değil. Manisaspor başkanlığınız döneminde Manisaspor'u Süper Lig'e çıkartmayı başarmıştınız. Daha sonra Manisa Belediyesi döneminde de başarılı belediye başkanları arasında yer almıştınız. Ardından geçtiğimiz aylarda da İmar ve Yapı Derneği tarafından yapılan bütçe performans değerlendirmesinde de birinci olmayı başarmıştınız. Son olarak da Gezici Araştırma şirketinin '2016 Yılı En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları' araştırmasında 30 büyükşehir belediye başkanı arasında ikinci sırada yer almayı başardınız. Bizler Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği olarak kazandınız bu başarıdan dolayı da gururlandık. Her zaman sizlerin destekçisi olduğumuzu dile getirmek istiyorum" ifadelerinde bulundu.



"Çizgimizi bozmadan Manisa'ya hizmete devam"



Kazanılan başarıda emek harcayan tüm belediye personeli ve yöneticilerine teşekkürlerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise," Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak Manisa'nın 17 ilçesine hizmet verme noktasında çalışmalarımızı yapıyoruz. Önemli olan burada vatandaşlarımızın mutlu olabilmesi. En güzel hizmetleri onlara sunabilmek. Tabi Manisa Büyükşehir Belediyesi bugün büyük bir kurum. Bugün 5 bin 400'e yaklaşan personelimiz ve tüm yöneticilerimiz ile Manisa'mıza en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda kazanılan bu başarıda emek harcayan tüm personelimizi de teşekkür ediyorum. Kazanılan bu başarıya layık olmaya çalışıyoruz. Çizgimizi bozmadan Manisa halkına en güzel hizmetleri götürmeye çalışacağız" dedi.



"Manisa'ya çok daha iyi hizmetler geliyor"



Manisa'nın 17 ilçesine en iyi hizmetleri kazandırmak için özveriyle çalıştıklarını belirten Başkan Ergün," 2017 ve 2018 yılında 17 ilçemizde Manisalı vatandaşlarımızın çok daha iyi hizmetleri alacağına mesajını vermek istiyorum. Her ne kadar bize yatırım yapılmıyor gibi serzenişler olsa da, ben bu ifadelere katılmıyorum. Bütün ilçelerimizde hizmetlerimiz bundan sonraki süreçte daha fazla yer alacaktır. Biz hizmet yaparken siyasi olarak sadece kendi partimizin belediyelerine göz önüne almıyoruz. Diğer ilçelerimizden de vatandaşlarımız şahsıma ve partime oy vermiş ve onların da destekleriyle bu göreve seçildik. Bunun bilinci içerisindeyiz. Zaten diğer ilçelerimizde de hizmete başlamıştık. İnşallah daha güzellerini de yapacağız. Ziyaretlerinizden ve desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - MANİSA