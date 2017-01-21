Senato, Trump'ın Savunma Bakanı Adayını Onayladı

ABD Senatosunun, Başkan Donald Trump'ın Savunma Bakanı adayı emekli Orgeneral James Mattis'in bakanlığını onayladığı bildirildi.



Trump'ın yemin töreninden kısa bir süre sonra Senatoda yapılan oylamada Mattis'in bakanlığı için 99 "evet", bir "hayır" oyu çıktı. Böylece Mattis, ABD'nin yeni Savunma Bakanı oldu.



ABD Özel Kuvvetler Deniz Piyadelerinde 44 yıl görev yapan Mattis, 2013'te Merkez Kuvvetler Komutanı iken 2013'te emekliye ayrıldı.



ABD Anayasasına göre, emekli veya ordudan ayrılmış bir askerin savunma bakanı olabilmesi için askerlik mesleğini bırakmasının üzerinden 7 yıl geçmesi gerekiyor. Kongrede geçen haftalarda dinlenilen Mattis'in bakanlık makamına geçebilmesi için gerekli yasal düzenleme hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde onaylanmıştı.



Ordudaki 44 yıllık görevi süresince ABD'nin Afganistan ve Irak işgallerinde önemli roller üstlenen ve Felluce'de 2004'teki kanlı çatışmaları yöneten Mattis, Kongrede yaptığı bir konuşmada, ABD'nin Ortadoğu'daki sorunlara yeterince müdahil olmamasının buradaki aşırıcılığın yükselmesine katkı sağladığını iddia etmişti.