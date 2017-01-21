Senato, Trump'ın İç Güvenlik Bakanı Adayını Onayladı

ABD Senatosu, Kongrede başkanlık yemini ettiği gün Donald Trump'ın İç Güvenlik Bakanı adayı 66 yaşındaki emekli General John Kelly'nin bakanlığını onayladı.



Senatoda yapılan oylamada Kelly'nin bakanlığına 88 "evet", 11 "hayır" oyu çıktı.



ABD'nin yeni İç Güvenlik Bakanı olan Kelly, kabinedeki emekli generallerden biri olarak dikkati çekiyor.



Irak'ın işgalinde görev yapan ve daha önce ABD'nin Güney Ordusu Komutanlığını yürüten Kelly'nin sınır güvenliği ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi güçlendirmesi bekleniyor.



Kelly, bir dönem sorumluluk bölgesinde olan Guantanamo'daki insan hakları ihlalleri iddialarını reddetmiş, orduda kadınların görev alması tartışmalarına katılarak bunun ordunun fiziki gücünü zayıflatacağını savunmuştu.



John Kelly'nin kendisi gibi asker olan oğlu Robert Kelly, 2010 yılında Afganistan'da mayına basarak hayatını kaybetmişti.