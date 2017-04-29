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Tema ve Seçimi (projenin duygu ve düşüncesi, Öykü ve Öyküleme (Dramatik Yapı), Öyküleme- (Dramatik Yapı) Giriş (serim, yerleştirme)- Gelişme (düğüm, çatışma)- Sonuç (çözüm, dönüşüm), Özgün öykü, Öyküleme uygulaması, Öykü uyarlaması, Sinopsis (Öykü özeti), Öyküleme teknikleri: Kamerayı esas alarak öyküleme tekniğine göre yazmak- Canladırma-Öyküleme odakları - Bilgi dağılımı- Bakış açıları- Kurgusal yapısı- Gerilim mekanizmaları- Tasvir- Karakter- Mekanlar- Zaman- Çatışma- Olay örgüsü ve olayların kurgulanması, Sinematografik anlatıya geçiş, Öyküleme biçimleri- a)Dramatik Anlatım (geleneksel Anlatı)- b)Epizotik Anlatım (Çağdaş Anlatı), Tretman- Sahne başlıkları: Mizansen-Sahnelemenin öğeleri, Senaryo yazımı: Senaryonun Dışsal Yapısı (Biçim) Senaryonun Evreleri- Dramaturji-Sahneleme-Atmosfer-Dramatik durum-Diyaloglar-Sinema dili- Kurgulama, Film izleme-Analiz .



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Marmara Sanat Akademisi



Başlangıç Saati : 30.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Senaryo Yazarlık



Tür : Çalıştay



Ücretlimi? : Hayır