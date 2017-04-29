Senaryo Yazarlık

- Kayıt olduğunuz başlangıç tarihinde itibaren aynı gün ve saatte haftada 1 gün, 1 ay boyunca katılım sağlıyorsunuz.

Senaryo Yazarlık

- Kayıt olduğunuz başlangıç tarihinde itibaren aynı gün ve saatte haftada 1 gün, 1 ay boyunca katılım sağlıyorsunuz.

 Tema ve Seçimi (projenin duygu ve düşüncesi, Öykü ve Öyküleme (Dramatik Yapı), Öyküleme- (Dramatik Yapı) Giriş (serim, yerleştirme)- Gelişme (düğüm, çatışma)- Sonuç (çözüm, dönüşüm), Özgün öykü, Öyküleme uygulaması, Öykü uyarlaması, Sinopsis (Öykü özeti),  Öyküleme teknikleri: Kamerayı esas alarak öyküleme tekniğine göre yazmak- Canladırma-Öyküleme odakları - Bilgi dağılımı- Bakış açıları- Kurgusal yapısı- Gerilim mekanizmaları- Tasvir- Karakter- Mekanlar- Zaman- Çatışma- Olay örgüsü ve olayların kurgulanması,  Sinematografik anlatıya geçiş, Öyküleme biçimleri- a)Dramatik Anlatım (geleneksel Anlatı)- b)Epizotik Anlatım (Çağdaş Anlatı), Tretman- Sahne başlıkları: Mizansen-Sahnelemenin öğeleri, Senaryo yazımı:  Senaryonun Dışsal Yapısı (Biçim) Senaryonun Evreleri- Dramaturji-Sahneleme-Atmosfer-Dramatik durum-Diyaloglar-Sinema dili- Kurgulama, Film izleme-Analiz .

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Marmara Sanat Akademisi

Başlangıç Saati : 30.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Senaryo Yazarlık

Tür : Çalıştay

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>