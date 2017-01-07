Senaryo Atölyesi

İstanbul Film Akademi sene boyunca sinema alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerini bekliyor.



Sinema ve dizi film senaryolarının yapım aşamasında başarılı bir sonuç elde etmek için yetenek tek başına yeterli değildir. Senaryo yazarlığı öğrenilen bir zanaattır ve bir yazar bu alanın temel gereksinimlerini anlamak ve bir senaryoyu işlevsel ve çekici yapan unsurları kavrayabilmek için yazmalıdır.



Öğrenciler bu eğitim programı boyunca yoğun bir şekilde yazmaktadırlar ve eğitmenler ile diğer öğrencilerin yapıcı eleştirilerinin ışığında pek çok uygulama yapmaktadırlar. 3 aylık eğitim programı boyunca öğrenciler yazma konusunda üstün bir deneyim kazanırlar.



Süre: 3 Ay



Gün: Pazar



Saat: 10.00 - 17.30