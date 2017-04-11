Senagalli Öğrenci'den Erdoğan'a: Korkmayın, Yolunuza Devam Edin, Arkanızdayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerin sorularını cevapladığı canlı yayın programında Senagalli bir öğrenci konuşma yaptı.

"SİZ SADECE CUMHURBAŞKANI DEĞİL, DÜNYA LİDERİSİNİZ"

Türkçe konuşan Senagalli öğrenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Soru değil de sizden tavsiye istiyorum. Biz buradan alacağımız eğitimle ülkemize dönmeyi planlıyoruz. Ülkemize döndüğümüzde iyi hizmetler vermeyi amaçlıyoruz. Biz sizi artık dünya lideri olarak görüyoruz. Belki Türkiye sadece Cumhurbaşkanı olarak görebilir. Bizim her zaman dualarımız sizinle. Siz hiç korkmayın yolunuza devam edin İnşallah biz de arkanızdayız. Biz ülkemize hizmetler vermek istiyoruz. Siz bu kadar başarılar elde etmiş Cumhurbaşkanı olarak ülkemize iyi hizmetler vermek için neleri tavsiye edersiniz."

Erdoğan bu konuşmanın üzerine şunları söyledi:

Okuduğunuz yer çok anlamlı bir yer malum ismiyle müsemmağ olan bir yerde okuyorsunuz Tıbbiye-i Şahane'de okuyorsunuz. Buradan mezun olduktan sonra ülkenize döndüğünüzde orada gerçekten tıp alanında inşallah Senagel halkına en güzel şekilkde hizmet etmeniz bizim için en önemli bir defa o ülkeye olan vefa borcunu sizler eliyle yerine getirmemiz olur.

"TÜRKİYE'NİN BİR MİSYON ŞEFİ OLARAK SİZİ ORADA GÖRMEK İSTERİZ"

Senagal'e ben 3 kez gittim. Orada Türk yatırımcılarımızın güzel yatırımları var. Senegal de her geçen gün yavaş yavaş gelişiyor. İnanıyorum ki daha iyi günleri yakalayacak. Şimdi orada güzel de bir büyükelçilik binası yapıyoruz. Güzel bir yer verdiler bize. Orada sizleri kendi alanınızda inşalklah başarılı çalışmalar ve adeta Türkiye'nin bir misyon şefi olarak sizi orada görmek isteriz. Orada Türkiye'yi bizleri anlatı yeter. Tamam? Tüm akrabaya tüm aileye bizden de selamımızı gönderin.