Son dönemde Dj Mahmut Orhan ile beraber yaptığı mix ile kendinden söz ettirmeye başlayan Sena Şener, 1 Şubat'ta KadıköySahne'de müzikseverlerle buluşuyor.



1998 doğumlu Sena Şener, şarkılarını önce Soundcloud profilinde daha sonra Sofar, Balcony TV, Radyo Gusto, B!P Akustik, TEDx gibi kanallarda paylaşmıştır. Ultra çıkışlı ve Mahmut Orhan'la ortak çalışmaları olan "Feel"büyük ilgi toplamış ve 3 ayda 20 milyon izlenmiştir. Armada çıkışlı "Waiting On The Shore" gibi yine elektronik çalışmaları olsa da, Sena'nın kendi bestelerinde indie-folk akımının hakim olduğu görülmektedir. Orkestra eşliğinde konserlerine devam etmektedir.