Sena Özdemir kimdir? Sena Özdemir kaç yaşında?

Survivor ile adını duyuran Sena Özdemir'in hayatı merak ediliyor. 2021 Survivor Gönüllüler takımında yer alan Sena Özdemir'in hayatı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Sena Özdemir kimdir? Sena Özdemir kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Survivor ile adını duyuran Sena Özdemir'in hayatı merak ediliyor. 2021 Survivor Gönüllüler takımında yer alan Sena Özdemir'in hayatı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Sena Özdemir kimdir? Sena Özdemir kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SENA ÖZDEMİR KİMDİR?

Sena Özdemir, 2001 yılında İzmir'de doğmuştur. Annesi Bulgaristan göçmeni babası ise Balıkesirlidir. Özdemir, 10 yaşından beri atletizmle uğraşmaktadır. Lise eğitimini, Atatürk Spor Lisesi'nde tamamlamış, üniversite eğitimine ise Ege Üniversitesi 2. Sınıf Beden Eğitimi öğretmenliği bölümünde devam etmektedir.

Sena Özdemir'in spor hayatındaki başarıları

- Türkiye ve Dünya şampiyonlarında birçok başarısı ve madalyası vardır.

- 100 ve 200 metrede çeşitli Türkiye dereceleri vardır.

- Liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışı üçüncüsü olmuştur.

Sena Özdemir'in2021 Survivor yarışmasında kendini tanıttığı cümleler;

"Merhaba ben, Sena Özdemir, 19 yaşındayım. İzmir'de doğdum büyüdüm babam Balıkesirli annem Bulgaristan göçmeni. Atatürk Spor Lisesi'nde okudum. 10 yaşından beri atletizm yapıyorum. Branşım 100-200 metre çeşitli Türkiye derecelerim ve liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğüm var. Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünde lisanslı sporcu ve Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim."

SENA ÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Sena Özdemir 2001 doğumlu olup 20 yaşındadır.