Sena Kızılaslan, Türkiye Şampiyonu Oldu

65 ilden 2 bin 750 sporcunun katıldığı Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda rakiplerini bir bir mağlup eden Sena Kızılaslan şampiyon oldu. Bu başarısı ile birlikte Milli Takım'a seçilen Sena, Balkan Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.



Spora 3 yıl önce başlayan 12 yaşındaki Sena Kızılaslan, kısa süre içinde kendisini kanıtlayarak müsabakalarda boy göstermeye başladı. Henüz 3 aylık sporcuyken ilk madalyasını kazanan Sena, daha sonra Diyarbekirspor Kulübü'nde spor hayatına devam etti. Elde ettiği başarılarla özel okulda tam burslu eğitim almaya da hak kazanan Sena Kızılaslan, geçtiğimiz günlerde Antalya'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda mindere çıktı. 65 ilden 2 bin 750 sporcunun katıldığı müsabakalarda rakiplerini bir bir devirerek şampiyon olan Sena, elde ettiği başarının ardından Milli Takım'a seçildi ve Türkiye'yi Balkan Karate Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.



3 yılda zirveyi gördü



Sena'nın antrenörü Ayşe Meryem Yazar, genç sporcunun yaklaşık 3 yıl önce kulübe geldiğini belirterek, ondaki yeteneği potansiyeli gördükten sonra üzerine eğilmeye karar verdiklerini söyledi. Sena'nın, emeklerini boşa çıkarmadığını belirten Yazar, "3 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye Şampiyonluğu'na ulaştı. Bunun haricinde birçok uluslararası müsabakalarda da başarıya ulaştı. 19-21 mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Balkan Karate Şampiyonası'nda Sena, Diyarbakır'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek. 65 ilden 2 bin 750 sporcunun yer aldığı maçta Diyarbakır adına şampiyon olması bizim için çok büyük bir sevinç oldu" dedi.



Diyarbakır'dan milli takıma giden kız sporcu sayısı arttı



Sena'nın Türkiye şampiyonluğunun herkesi mutlu ettiğini fakat en çok kendisinin mutlu olduğunu kaydeden Yazar, "Çünkü bundan 3-4 yıl öncesine kadar maçlara sürekli ben gidiyordum, antrenmandaki arkadaşlarımda da hep erkekti hiç kız yoktu. Yıllarca bundan hep şikayetçi oldum. Maçlarda da tek kız olmanın hep bir garipliği vardı üzerimde. Başka takımların kız arkadaşları varken hep takım arkadaşlarım erkekti. Ama Diyarbakır gibi bir yerde Güneydoğu Anadolu'nun en zor ilinde 3-4 yıl öncesine kadar ben tek başıma ulusal ve uluslararası maçlara tek başıma giderken, şu an birden fazla kızımız ulusal ve uluslararası maçlara katılıyor ve ilimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Kadın antrenör olarak bu beni her şeyden çok daha mutlu ediyor" diye konuştu.



Hedef Balkan Şampiyonu olmak



12 yaşındaki 3 yıllık sporcu Sena, ilk maçını Batman'da henüz 3 aylık sporcu iken yaptığını ve bu turnuvada 3. olduğunu söyledi. Sena, "Ulusal ve uluslararası derecelerim var. Son gittiğim turnuvada Türkiye şampiyonu oldum. 2 bin 700'den fazla sporcu katılmıştı. Bu şampiyonada birinci olduğum için Balkan Karate Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Milli takım arkadaşım Zeynep Akçakmak ile birlikte ülkemizi temsil edeceğiz. TED Diyarbakır adına, okullar arası Türkiye Şampiyonası'na katılacağım. Allah'ın izni ile oradan şampiyonlukla döneceğim. Arkadaşlarıma önerim spora yönelsinler, her zaman artısını gördüm hem eğitim de hem normal yaşantımda. Bana maddi manevi destekte bulunan Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Fevzi İlhanlı'ya teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR