Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde yürütülen "Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider" Projesi kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.



Proje kapsamında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılabildiği kanser tarama merkezlerine hasta yönlendirme, görsel tasarım ve slogan yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi amacıyla Belediye Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.



Vezirköprü Toplum Sağlığı eğitim hemşiresi Nurten Güneş, burada yaptığı konuşmada, kanser hastalığına dikkati çekmek, taranabilir kanser ile ilgili öğrenci ve yakınlarının farkındalığını artırmak, tarama faaliyetlerinin yürütüldüğü KETEM ve Toplum Sağlığı Merkezlerini tanıtmak ile merkezlere hasta yönlendirilmesini sağlamak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.



Proje kapsamında il genelinde en çok hasta yönlendirmenin Vezirköprü ilçesinde yapıldığını bildiren Güneş, "İl genelinde yapılan 2 bin 5 hasta yönlendirmesinden 820'si Vezirköprü'den geldi. Okullarda eğitimler verildi. 25 okulda bin 850 öğrenciye ve bin 665 vatandaşa ulaştık. Bunlardan 820'si hastanelere yönlendirildi. 30'undan pozitif sonuç aldık." dedi.



Samsun Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kasapoğlu da geçen yıl Vezirköprü ilçesine bir mamografi cihazı almayı planladıklarını fakat personel yetersizliği nedeniyle bakanlığın buna sıcak bakmadığını belirterek, "Ama inşallah önümüzdeki yıl Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezini (KETEM) Vezirköprü'ye kazandıracağız." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



Törene Kaymakam Yunus Emre Altıner, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Arslan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.