Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin - Bamistanbul

Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, ikincikat sahnesinde izleyicisini bekliyor.

Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin - Bamistanbul

Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, ikincikat sahnesinde izleyicisini bekliyor.

"Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" ...ayağını sertçe yere vurmaya başladı... Tak! Tak! Tak! Tak! ...

Kalbim bir tuhaf atmaya başladı. Küt! Küt! Küt! Küt! 

...ter mi, gözyaşı mı bilmiyorum... Karanlıkta bir ses duyuyorum. Pıt! Pıt! Pıt! Pıt! Bir ailenin üç kuşak kadınının sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan bir dertlenme, arkada İstanbul...

Kendilerine bir adım mesafeden anlattıkları elli senelik bir hikaye. 

Yazan/Yöneten: Murat Mahmut Yazıcıoğlu 

Oyuncular: Ayfer Dönmez, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Melis Öz 

Yönetmen Yardımcısı: Tuğba Sorgun 

Kostüm:  Meltem Tolan Coşkun 

Işık:  Cansu Kahvecioğlu 

Afiş, Fotoğraflar, Tanıtım Filmi: Serkan Ertekin 

Süre:  75 dakika

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : İkincikat Karaköy

Mekan Adresi : Karaköy Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sok. Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2

Başlangıç Saati : 06.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 06.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin - BAMistanbul

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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