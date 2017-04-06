Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin - Bamistanbul
Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, ikincikat sahnesinde izleyicisini bekliyor.
Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, ikincikat sahnesinde izleyicisini bekliyor.
"Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" ...ayağını sertçe yere vurmaya başladı... Tak! Tak! Tak! Tak! ...
Kalbim bir tuhaf atmaya başladı. Küt! Küt! Küt! Küt!
...ter mi, gözyaşı mı bilmiyorum... Karanlıkta bir ses duyuyorum. Pıt! Pıt! Pıt! Pıt! Bir ailenin üç kuşak kadınının sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan bir dertlenme, arkada İstanbul...
Kendilerine bir adım mesafeden anlattıkları elli senelik bir hikaye.
Yazan/Yöneten: Murat Mahmut Yazıcıoğlu
Oyuncular: Ayfer Dönmez, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Melis Öz
Yönetmen Yardımcısı: Tuğba Sorgun
Kostüm: Meltem Tolan Coşkun
Işık: Cansu Kahvecioğlu
Afiş, Fotoğraflar, Tanıtım Filmi: Serkan Ertekin
Süre: 75 dakika
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : İkincikat Karaköy
Mekan Adresi : Karaköy Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sok. Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2
Başlangıç Saati : 06.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 06.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin - BAMistanbul
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır