Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, ikincikat sahnesinde izleyicisini bekliyor.



"Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" ...ayağını sertçe yere vurmaya başladı... Tak! Tak! Tak! Tak! ...



Kalbim bir tuhaf atmaya başladı. Küt! Küt! Küt! Küt!



...ter mi, gözyaşı mı bilmiyorum... Karanlıkta bir ses duyuyorum. Pıt! Pıt! Pıt! Pıt! Bir ailenin üç kuşak kadınının sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan bir dertlenme, arkada İstanbul...



Kendilerine bir adım mesafeden anlattıkları elli senelik bir hikaye.



Yazan/Yöneten: Murat Mahmut Yazıcıoğlu



Oyuncular: Ayfer Dönmez, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Melis Öz



Yönetmen Yardımcısı: Tuğba Sorgun



Kostüm: Meltem Tolan Coşkun



Işık: Cansu Kahvecioğlu



Afiş, Fotoğraflar, Tanıtım Filmi: Serkan Ertekin



Süre: 75 dakika



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : İkincikat Karaköy



Mekan Adresi : Karaköy Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sok. Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2



Başlangıç Saati : 06.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 06.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin - BAMistanbul



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır