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Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin - Bamistanbul

Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin - Bamistanbul

Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, ikincikat sahnesinde izleyicisini bekliyor.

Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin - Bamistanbul

Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, ikincikat sahnesinde izleyicisini bekliyor.

"Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" ...ayağını sertçe yere vurmaya başladı... Tak! Tak! Tak! Tak! ...

Kalbim bir tuhaf atmaya başladı. Küt! Küt! Küt! Küt!

...ter mi, gözyaşı mı bilmiyorum... Karanlıkta bir ses duyuyorum. Pıt! Pıt! Pıt! Pıt! Bir ailenin üç kuşak kadınının sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan bir dertlenme, arkada İstanbul...

Kendilerine bir adım mesafeden anlattıkları elli senelik bir hikaye.

 Yazan/Yöneten: Murat Mahmut Yazıcıoğlu

 Oyuncular: Ayfer Dönmez, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Melis Öz

Yönetmen Yardımcısı: Tuğba Sorgun

Kostüm: Meltem Tolan Coşkun

 Işık: Cansu Kahvecioğlu

 Afiş, Fotoğraflar, Tanıtım Filmi: Serkan Ertekin

 Süre: 75 dakika

Kaynak: Etkinlik.io

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