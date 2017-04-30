Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin- Bam
" ...ayağını sertçe yere vurmaya başladı.
" ...ayağını sertçe yere vurmaya başladı... Tak! Tak! Tak! Tak!
...kalbim bir tuhaf atmaya başladı... Küt! Küt! Küt! Küt!
...ter mi, gözyaşı mı bilmiyorum... Karanlıkta bir ses duyuyorum... Pıt! Pıt! Pıt! Pıt!
Bir ailenin üç kuşak kadının sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan bir dertlenme, arkada İstanbul. Kendilerine bir adım mesafeden anlattıkları elli senelik bir hikaye.
Yazan/ Yöneten: Murat Mahmutyazıcıoğlu
Oyuncular: Ayfer Dönmez, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Melis Öz
Yönetmen yardımcısı: Tuba Sorgun
Kostüm: Meltem Tolan
Dekor / Işık: Bam
Fotoğraflar, tanıtım filmi: Serkan Ertekin
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Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Kadıköy Theatron
Mekan Adresi : Söğütlüçeşme Caddesi, No: 64, Bulvar Çarşısı İçi - En Alt Kat
Başlangıç Saati : 30.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 20: 00: 00
Kategori : Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin- BAM
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır