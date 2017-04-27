Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin (Bam)

...ayağını sertçe yere vurmaya başladı.

Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin (Bam)

...ayağını sertçe yere vurmaya başladı... Tak! Tak! Tak! Tak!

...kalbim bir tuhaf atmaya başladı... Küt! Küt! Küt! Küt!

...ter mi, gözyaşı mı bilmiyorum... karanlıkta bir ses duyuyorum... Pıt! Pıt! Pıt! Pıt!

Bir aileden üç kuşak kadının sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan bir dertlenme, arkada İstanbul. Kendilerine bir adım mesafeden anlattıkları elli senelik bir hikaye.


Süre: 80 dk


Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Işık: Cansu Kahvecioğlu


Kostüm: Meltem Tolan Coşkun


Oyuncular: Ayfer Dönmez, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Melis Öz


Yazan: Murat Mahmut Yazıcıoğlu


Yöneten: Murat Mahmut Yazıcıoğlu


Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com/

13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Toy İstanbul

Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin (Bam)

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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