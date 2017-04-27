Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin (Bam)
...ayağını sertçe yere vurmaya başladı.
...ayağını sertçe yere vurmaya başladı... Tak! Tak! Tak! Tak!
...kalbim bir tuhaf atmaya başladı... Küt! Küt! Küt! Küt!
...ter mi, gözyaşı mı bilmiyorum... karanlıkta bir ses duyuyorum... Pıt! Pıt! Pıt! Pıt!
Bir aileden üç kuşak kadının sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan bir dertlenme, arkada İstanbul. Kendilerine bir adım mesafeden anlattıkları elli senelik bir hikaye.
Süre: 80 dk
Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Işık: Cansu Kahvecioğlu
Kostüm: Meltem Tolan Coşkun
Oyuncular: Ayfer Dönmez, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Melis Öz
Yazan: Murat Mahmut Yazıcıoğlu
Yöneten: Murat Mahmut Yazıcıoğlu
Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com/
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Toy İstanbul
Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3
Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin (Bam)
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır