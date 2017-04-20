...ayağını sertçe yere vurmaya başladı... Tak! Tak! Tak! Tak!



...kalbim bir tuhaf atmaya başladı... Küt! Küt! Küt! Küt!



...ter mi, gözyaşı mı bilmiyorum... karanlıkta bir ses duyuyorum... Pıt! Pıt! Pıt! Pıt!



Bir aileden üç kuşak kadının sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan bir dertlenme, arkada İstanbul. Kendilerine bir adım mesafeden anlattıkları elli senelik bir hikaye.





Süre: 80 dk





Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Işık: Cansu Kahvecioğlu





Kostüm: Meltem Tolan Coşkun





Oyuncular: Ayfer Dönmez, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Melis Öz





Yazan: Murat Mahmut Yazıcıoğlu





Yöneten: Murat Mahmut Yazıcıoğlu





Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com/



13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Toy İstanbul



Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3



Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin (Bam)



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır