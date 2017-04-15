" ...ayağını sertçe yere vurmaya başladı... Tak! Tak! Tak! Tak!



...kalbim bir tuhaf atmaya başladı... Küt! Küt! Küt! Küt!



...ter mi, gözyaşı mı bilmiyorum... Karanlıkta bir ses duyuyorum... Pıt! Pıt! Pıt! Pıt!



Bir ailenin üç kuşak kadının sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan bir dertlenme, arkada İstanbul. Kendilerine bir adım mesafeden anlattıkları elli senelik bir hikaye.



Yazan/ Yöneten: Murat Mahmutyazıcıoğlu



Oyuncular: Ayfer Dönmez, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Melis Öz



Yönetmen yardımcısı: Tuba Sorgun



Kostüm: Meltem Tolan



Dekor / Işık: Bam



Fotoğraflar, tanıtım filmi: Serkan Ertekin



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Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kadıköy Theatron



Mekan Adresi : Söğütlüçeşme Caddesi, No: 64, Bulvar Çarşısı İçi - En Alt Kat



Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin- BAM



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır