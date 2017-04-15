Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin- Bam

" ...ayağını sertçe yere vurmaya başladı.

Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin- Bam

" ...ayağını sertçe yere vurmaya başladı... Tak! Tak! Tak! Tak!

...kalbim bir tuhaf atmaya başladı... Küt! Küt! Küt! Küt!

...ter mi, gözyaşı mı bilmiyorum... Karanlıkta bir ses duyuyorum... Pıt! Pıt! Pıt! Pıt!

Bir ailenin üç kuşak kadının sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan bir dertlenme, arkada İstanbul. Kendilerine bir adım mesafeden anlattıkları elli senelik bir hikaye.

Yazan/ Yöneten: Murat Mahmutyazıcıoğlu

Oyuncular: Ayfer Dönmez, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Melis Öz

Yönetmen yardımcısı: Tuba Sorgun

Kostüm: Meltem Tolan

Dekor / Işık: Bam

Fotoğraflar, tanıtım filmi: Serkan Ertekin

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Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.

Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Kadıköy Theatron

Mekan Adresi : Söğütlüçeşme Caddesi, No: 64, Bulvar Çarşısı İçi - En Alt Kat

Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin- BAM

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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