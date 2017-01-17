Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yönettiği 'Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin' oyunu, 17 Ocak'ta Tatavla Sahne'de...



"...ayağını sertçe yere vurmaya başladı... Tak! Tak! Tak! Tak!



...kalbim bir tuhaf atmaya başladı. Küt! Küt! Küt! Küt!



...ter mi, gözyaşı mı bilmiyorum. Karanlıkta bir ses duyuyorum. Pıt! Pıt! Pıt! Pıt! Bir aileden üç kuşak kadının sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan bir dertlenme, arkada İstanbul. Kendilerine bir adım mesafeden anlattıkları elli senelik bir hikaye."



Yazan/Yöneten: Murat Mahmutyazıcıoğlu



Oyuncular: Ayfer Dönmez, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Melis Öz



Yönetmen Yardımcısı: Tuğba Sorgun



Kostüm: Meltem Tolan Coşkun



Işık: Cansu Kahvecioğlu



Afiş, Fotoğraflar, Tanıtım Filmi: Serkan Ertekin



Süre: Yaklaşık 80 dk