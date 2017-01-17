Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yönettiği 'Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin' oyunu, 17 Ocak'ta Tatavla Sahne'de...
"...ayağını sertçe yere vurmaya başladı... Tak! Tak! Tak! Tak!
...kalbim bir tuhaf atmaya başladı. Küt! Küt! Küt! Küt!
...ter mi, gözyaşı mı bilmiyorum. Karanlıkta bir ses duyuyorum. Pıt! Pıt! Pıt! Pıt! Bir aileden üç kuşak kadının sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan bir dertlenme, arkada İstanbul. Kendilerine bir adım mesafeden anlattıkları elli senelik bir hikaye."
Yazan/Yöneten: Murat Mahmutyazıcıoğlu
Oyuncular: Ayfer Dönmez, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Melis Öz
Yönetmen Yardımcısı: Tuğba Sorgun
Kostüm: Meltem Tolan Coşkun
Işık: Cansu Kahvecioğlu
Afiş, Fotoğraflar, Tanıtım Filmi: Serkan Ertekin
Süre: Yaklaşık 80 dk
Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin
Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yönettiği 'Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin' oyunu, 17 Ocak'ta Tatavla Sahne'de.
Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yönettiği 'Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin' oyunu, 17 Ocak'ta Tatavla Sahne'de...