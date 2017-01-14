Şen Dul'un Son Gösterimi Yapıldı

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) sanatçıları tarafından, "Şen Dul" operetinin son gösterimi gerçekleştirildi.



Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde, Haldun Özörten tarafından sahneye konulan eserde, orkestrayı Ömer Yöndem yönetti.



Dekor tasarımında Ömer Gündüz'ün, kostüm tasarımında Nursun Ünlü'nün imzasını taşıdığı eserde, koro yönetmenliğini Mahir Seyrek yaptı.



Eserin Işık tasarımı Mustafa Eski tarafından gerçekleştirilen üç perdelik operette, "Hanna Glavari" rolünü Aslo Ayan, "Kont Danilo Danilovitsch" rolünü Fatih Şanal, "Baron Mirko Zeta" rolünü Şafak Güç, "Valencienne" rolünü Bilge Yılmaz, "Camille Kont de Rosillon" rolünü Devrim Demirel, "Njegus" rolünü Ercan Hüseyin Uğur üstlendi.



"Kromov" rolünü Emre Akyurt, "Olga" rolünü Gülçin Gültekin, "Bogdanovitch" rolünü Taner Ölçen, "Sylviane" rolünü Ceren Aytekin, "Raoul de St. Brioche" rolünü Onur Alpaslan, "Vicomte Cascada" rolünü Baturalp Biligi, "Pritschitsch" rolünü Murat Kemal Özbek, "Praskowia" rolünü Pınar Tekol, "Baş Grisette" rolünü Esra Serbest ve "Grisette" rollerini Müge Günaydın, Selda Serdar, Gizem Şener ve Tuğçe Oğuzülgen canlandırdı.



Eser, Franz Lehar'ın operet tarihindeki unutulmaz yerini almasını sağlayan ünlü yapıttaki her müzik parçasının zarafeti, genel yapısındaki ustalıkla yansıtılan Paris neşesi, Balkanlar'a özgü ulusal renkleriyle sunuldu.