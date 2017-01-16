

Hafta İçi Her Gün 16.00

Sen de Gitme'de, bir hastane ortamında yaşanan acı - tatlı olaylar konu ediliyor… Mehmet, çok başarılı bir cerrahtır ve mesleğinin zirvesindeyken çok sevdiği eşini kaybeder. Herkesi iyileştirebileceğine inanan Mehmet, âşık olduğu eşini kurtarmak için bir şey yapamaz. Elinden hiçbir şey gelmez… Bu trajik durumdan sonra Mehmet doktorluğu bırakır, kızı Elif'i babaannesi Leman hanım büyütür… Leman'ın ölümüyle yedi yıl boyunca birbirini hiç görmeyen baba-kız, yeni bir hayata başlamak zorunda kalacaktır. Mehmet kızına bakabilmek için doktorluğa geri dönecektir.

Mehmet de, Elif de kendi hayatlarından "gidenlere" alışmaya çalışırken, hayatlarından "gidenlerle" başa çıkmaya çalışan insanlarla tanışacaklardır. Herkes gidenlerin ardından yeni tutundukları insanlarla kırık kalplerini onarmaya çalışırken, hepsinin dileği aynıdır "sen de gitme… "

