Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığa, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.



Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mustafa Mesut Berker hazır bulundu.



Sanık Berker, savunmasında üniversiteye hazırlık döneminde 1-2 yıl örgütün dershanesi olan EFEM'e gittiğini aktardı.



İnönü Üniversitesini kazandıktan sonra dershanedeki tarih öğretmeninin kendisini, bu üniversiteyi kazanan birkaç öğrenciyle birlikte Malatya'da cemaate ait Hacı İbrahim Akbulut Yurdu'na götürdüğünü kaydeden Berker, burada yapılan mülakatın ardından örgüte ait eve yerleştirildiğini, üniversite hayatı boyunca her yıl birkaç ev değiştirmek üzere örgüte ait çeşitli evlerde kaldığını söyledi.



Üniversiteyi bitirdikten sonra KPSS'ye girdiğini ve atanamadığını dile getiren Berker, daha sonra sınav için Ankara'ya gittiğini belirtti.



Berker, şöyle devam etti:



"Mali idareler kontrolörlük sınavı için Ankara'da bulunduğu sırada 'Salih' kod adlı Serdar Altın ile karşılaştım. Bu şahısla, üniversite okurken tanıştığım örgütün mezun mesulü olan 'Halid' kod adlı ve ismi Hamdullah olan şahsın yönlendirmesiyle buluşmuş olabilirim. Salih bana ByLock programından bahsetti. Bana, 'programı indir seninle buradan görüşeceğim' dedi. 2-3 ay kullandım, sohbet grubunda sadece ikimiz vardık. Kullanıcı adı 'Salih 44' idi. Dini içerikli mesajlar gönderiyordu. Sonra benden himmet istemeye başladı. Ben de himmet istemeye devam edince programı sildim. Hamdullah beni KPSS sınavında aldığım puanımın yettiği bütün sınavlar için yönlendirdi. 'Sen başvur, listeler bizden olanlarla dolsun.' dedi."



2013 yılında SGK'da denetmen yardımcılığına müracaat edecek kadar puan aldığını ve mülakatta yedekten işe girdiğini anlatan Berker, bunda cemaatin hiçbir etkisinin olmadığını savundu.



Bu örgütle bir şekilde yolu kesiştiği için pişman olduğunu kaydeden Berker, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini aktardı.



Savcı, mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerince indirim uygulanmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığa aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.