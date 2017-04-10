Semur: Şeytanın Kabilesi Filmi
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Çocukken, teyzesi tarafından kıskançlık büyüsü yapılan Merve’nin hayatı kâbuslarla geçmiştir. Merve, Ozan adında bir çocukla tanışır ve evlenir. Bir zaman sonra Merve’nin teyzesi hayatını kaybedince Merve’nin annesi Fatma, babasının vasiyeti üzerine son görevini yapmak için Merveyi cenaze evine çağırır. Cenazeye gitmek istemeyen Merve ya cenazeye gidecek yada bir daha annesini göremeyecektir.
YÖNETMEN: Gökhan Aksu
SENARYO: Gökhan Aksu
OYUNCULAR: İpek Erdem, Balamir Emren, Gamze Pelin Gökçe, Batuhan Yar, Nergis Odzak, Yakup Yavru, Murat Ercanlı, Gürkan ArıkboğaAydan Çakır, Tekin Temel, Asu Nur Demirhan, Gülsüm Arife Üstün, Seher Yalnız
FİLMİN TÜRÜ: Komedi
ORİJİNAL ADI: Semur: Şeytanın Kabilesi
YAPIMCI FİRMA: Ayhan Ulam Yapım
YAPIM YILI: 2017
YAPIM ÜLKESİ: Türkiye
ORİJİNAL DİLİ: Türkçe
DAĞITICI FİRMA: MC Film
VİZYON TARİHİ: 18.08.2017
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