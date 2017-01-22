Semt Pazarına Ücretsiz Servis Hizmeti

Adana'nın Çukurova ilçesinde belediye, semt pazarlarına ücretsiz servis hizmeti veriyor.



Çukurova Belediyesi, uygulamaya koyduğu ücretsiz servis ile gün boyu vatandaşları evlerinden alıp, semt pazarlarına götürüyor. Alışverişini yapan vatandaşlar daha sonra da aynı servisle eve dönüyor.



Ücretsiz pazar servisi uygulamasını Yurt Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda Adana Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Akçay ile denetleyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilk olarak pazarı gezerek vatandaşlar ile sohbet etti. Çetin, daha sonra alışverişini yapan ve servise binen vatandaşlar ile görüşerek düşüncelerini aldı.



"Bu uygulama Türkiye'de bir ilk"



Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ücretsiz pazar servisi uygulamasının Türkiye'de bir ilk olduğunu ve devamının geleceğini ifade etti. Başkan Çetin, "Çukurova ilçemiz mahalle sayısı az ama çok büyük nüfusun yaşadığı mahalleler var. 100 bin nüfuslu mahallelerimiz var. Dolayısıyla geniş bir alana yayılmış. Örneğin burası Yurt Mahallesi Kapalı Semt Pazarı ama Yurt Mahallesi'nin bir ucu epey uzakta. Halkımız yeni bir pazar yeri istiyor ama yasal mevzuat buna izin vermiyor. Pazar yeri kuramayacağımıza göre dolayısıyla bu pazar yerlerine ücretsiz servis uygulamasını düşünüp hayata geçirdik. Halkımız çok memnun" diye konuştu.



Vatandaş uygulamadan memnun



Alışverişini bitirip ücretsiz pazar servisine binen vatandaşlardan Figen Kaya, "Çok güzel bir fikir. Gayet memnunuz" dedi. Cihan Avşar ise, "Gerçekten güzel olmuş. Bizim yaşlı vatandaşlarımız alışverişlerini yapıp geri dönerken çok zorlanıyor. Gayet iyi" dedi. Cabbar Bozkurt da, "Özetlemek gerekirse halka hizmet budur. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Başkan Soner Çetin daha sonra servis aracını uğurladı. Araç ise alışverişini yapan vatandaşları evlerine bırakmak üzere yola çıktı. - ADANA