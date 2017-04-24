Şemsiyeli Sokak Yenileniyor

Çankırı'da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği "şemsiyeli sokağın" şemsiyeleri yenileniyor.



Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, yaptığı açıklamada, yukarı çarşı olarak bilinen bölgenin 1212 şemsiyeyle süslendiğini söyledi.



Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çalışmaların devam ettiğini bildiren Dinç, "Şemsiyeli Sokak'ta hava şartları sebebiyle zarar gören şemsiyeler toplanarak yenileriyle değiştirilmeye başlandı. Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki dekoratif sokak, 1 forklift, 1 kepçe ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 10 kişilik ekiple kısa zamanda eski görünümüne kavuştu. Belediye Sokak'ta indirilen şemsiyelerin yerine ise yenileri takılacak." diye konuştu.



Şemsiyelerin gökkuşağı renklerinden oluştuğunu aktaran Dinç, sokağın yeni görünümüyle vatandaşların beğenisine sunulacağını sözlerine ekledi.