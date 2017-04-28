Şemsiyelerini Yurtlardaki Çocuklar İçin Açtılar

Bursa'da, bir araya gelen Şemsiye Hareketi Gönüllüleri, şemsiyelerini açarak yurtlardaki çocukların aile sıcaklığında büyümesi için koruyucu aile adaylarının dikkatini çekmeye çalıştı.



Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen etkinlikte buluşan gönüllüler, şemsiyeleri ve bando takımının melodileri eşliğinde, alışveriş merkezinde yürüyüş düzenledi.



Proje sorumlusu Hatice İnhanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de bir koruyucu aile adayı olduğunu ancak ailevi bazı nedenlerden dolayı bunu bekletmek durumunda kaldığını söyledi.



İnhanlı, daha sonra vicdan azabı çektiğini ve kendisi gibi koruyucu aile olmak isteyen kişilerin dikkatini çekmek amacıyla bir sosyal medya aksiyonu planladığını anlattı.



"Şemsiye Hareketi" adını verdiği bu aksiyon çerçevesinde sosyal medyada videolar paylaştıklarını dile getiren İnhanlı, şunları söyledi:



"İnsanlar bir şemsiyeyi döndürerek videolarını gönderdiler ve 'Bir Şemsiye Kaç Çocuk Korur?' sloganını seslendirdiler. Burada maksadımız koruyucu aile adaylarının dikkatini çekmek. Bugün de Bursa'daki koruyucu aile gönüllüleriyle birlikte alışveriş merkezinde yaptığımız yürüyüşle bu konuya dikkat çekmek istiyoruz."