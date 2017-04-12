Semra Tunç, müziği hayatının merkezine aldığı ve eğitimin bu konuda da önemli olduğuna inandığı için çeşitli müzik eğitim merkezlerinde önemli isimlerden şan dersleri aldı. Ayrıca bu derslere ek olarak kısa bir süre de opera eğitimi aldı. Daha sonra Karşıyaka Belediye Konservatuarı ve TOBAV Opera Gençlik Korosu'nda yer aldı. Müzik yolculuğunda "Batı müziği" ile Halk Müziğini sentezleyip, Zazaca ve Kürtçe de şarkılar söyleyen Semra Tunç çok yakın gelecekte kendisinden çok ses ettireceği kesin. TiyatroEvi'ndeki dinletisini kaçırmamak gerek.



Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Tiyatro Evi Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Nihal Sok. No: 7/2



Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Semra Tunç ile Akustik Dinleti



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır