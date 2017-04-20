Sempozyum' Bahanesiyle Istanbul'a Çağırıp Kaçırdılar

Sözde bir sempozyuma davet edilerek İstanbul'a gelmeleri sağlanan ve fidye amaçlı kaçırılan Iraklı iş adamı ile profesör nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. Polis kamerasına yansıyan operasyonda 2 kişi yakalanırken olayla ilgili Irak'ın Bağdat kentinde de 4 kişinin yakalandığı öğrenildi.



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Nisan tarihinde gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. İhbarda bulunan Iraklı İş adamı Hafet Hussaın'in (58) yakınları, petrol ve inşaat işleriyle uğraşan Hussaın'in bir sempozyum için İstanbul'a geldiğini fakat burada kaçırıldığını söyledi. İş adamının yakınları fidyecilerin kendilerinden 2 milyon 100 bin dolar istediğini ayrıca Hafet Hussaın'in yanında bulunan Prof. Dr.Saad Abed Jasım Almamoorının da kaçırıldığını belirtti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri ilk olarak fidyecilerin ailelerine gönderdiği görüntüleri inceleme altına aldı. Görüntülerde fidyecilerin iş adamı ve profesöre işkence yaptığı görüldü.



FİDYECİLER ÖN ÖDEMEYİ BAĞDAT'A İSTEDİ



Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakare timleri İş adamı ile profesörü kaçıranların Khaled E.(30) ile Irak uyruklu Rabah Abood K.(37) olduğunu tespit etti. Fidyecilerle bağlantıya geçen ekipler, şüphelilerin 100 bin dolar tutarındaki bir ön ödemeyi Bağdat'ta bir döviz bürosuna bırakılmasını istemesi üzerine Irak polisiyle bağlantıya geçti. Irak polisiyle koordineli çalışan ekipler ön ödemeyi istenilen noktaya bırakarak geri kalan tutar için 3 gün süre istedi.



GÜVENLİK KAMERALARINDAN ADRES TESPİTİ YAPILDI



Bu sırada polis ekipleri iş adamı ve profesörün İstanbul'a Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan giriş yaptığı andan itibaren mağdurları gören tüm kameraları inceleme altına aldı. Yapılan yüzlerce saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından mağdurların şüphelilerle buluştuğu tespit edildi. Bunu üzerine mağdurların ve şüphelilerin bindiği taksi plakasından aracı kullanan şoföre ulaşan ekipler, şüphelilerin ve mağdurların taksiden Yusufpaşa otobüs duraklarında indiğini öğrendi. Bunun üzerine çalışmalarını bu noktaya kaydıran ekipler yine güvenlik kameraları incelemesi sonucunda mağdurların götürüldüğü apartmanı tespit etti. Ardından apartmana nefes kesen bir operasyon düzenlendi.



NEFES KESEN KURTARMA OPERASYONU KAMERADA



İş adamı ve profesörün tutulduğu apartmanın öğrenilmesi üzerine Rehine kurtarma ve Müzakere timleri evin etrafını sardı. Tüm daireleri kontrol eden ekipler bir dairenin kapısının açılmaması üzerine ev sahibine ulaştı. Ev sahibinin 3 gün önce daireyi Arap kökenli birilerine kiraladığını söylemesi üzerine ekipler evin kapısını kırarak içeri girdi. Evin bir odasında elleri ve ayakları bağlı olarak tutulan Hafet Hussaın ve Prof. Dr.Saad Abed Jasım Almamoorı kurtarıldı. Evde rehinelerin başında bekleyen Mısır uyruklu Khaled E.(30) ile Irak uyruklu Rabah Abood K.(37) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Polis ekiplerinin kameralarına anbean yansıyan operasyon anlarında da ekiplerin dairenin kapısını kırarak içeriye girdiği ve mağdurları kurtardığı görülüyor. Ardından polisler mağdurları evden çıkarıyor.



KAÇIRILAN İŞ ADAMI YAKINLARINA SARILIP AĞLADI



Filmleri aratmayan operasyonun ardından kurtulan iş adamı ve profesör yakınlarına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Duygusal anlar yaşayan iş adamı ve profesör yaşananları gözyaşları içinde anlattı. Bir sempozyum için İstanbul'a geldiklerini söyleyen mağdurlar sözde kendilerini sempozyuma götürecek kişilerle buluştuklarını fakat kaçırıldıklarını söyledi.



IRAK'TA DA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Öte yandan İstanbul'daki operasyonun bitmesiyle Irak polisinin de harekete geçerek şüphelilerle irtibatlı oldukları tespit edilen 4 kişiyi Bağdat'ta gözaltına aldığı öğrenildi. Bu kişiler arasında şüphelilerin ön ödeme olarak istedikleri 100 bin doların bırakıldığı döviz bürosunun sahibinin bulunduğu da belirlendi.



Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler Khaled E. ile Rabah Abood K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



(Ufuk Kıvık/İHA)