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Semplice Quartet Konseri

Semplice Quartet Konseri

Devlet Konservatuvarı tarafından Öğrenci Merkezi Çok Amaçlı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.

Semplice Quartet Konseri

Devlet Konservatuvarı tarafından Öğrenci Merkezi Çok Amaçlı Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.

Kaynak: Etkinlik.io

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