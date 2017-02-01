Seminer: "Kanserden Koruyucu Beslenme"

4 Şubat Dünya Kanser Günü öncesinde "Kanserden Koruyucu Beslenme" konulu seminer ile sağlıklı olmanın yolunun neden sofradan geçtiği, sağlıklı beslenmenin şifrelerinin neler olduğu, kanser ve beslenme arasında nasıl bir bağ bulunduğu anlatılacak.



Çeşitli araştırmalar, her 100 kanser vakasından 9'unun beslenme ve diyet değişiklikleri ile önlenebileceğini gösteriyor. Aynı şekilde her 100 kanser teşhisinin 5'inin sağlıklı vücut kilosunun korunması ve dengeli beslenme ile önlenebileceğini ortaya koyuyor. Bu nedenle kanser-beslenme ilişkisine dikkat çekmek, kanserden korunmak için ideal kilo ağırlığının korunmasının ve dengeli beslenmenin önemini anlatmak amacıyla seminer düzenleniyor.



Kent Hastanesi, Konak Belediyesi ile Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği işbirliği ile 2 Şubat Perşembe günü 14: 00 – 15.30 saatleri arasında Alsancak Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek seminerde "Kanserden Koruyucu Beslenme" konusu ele alınacak.



İzmir Kent Hastanesi Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Safiye Taş'ın sunumuyla gerçekleşecek seminerde dinleyiciler; sağlıklı beslenme ve kanserden korunmak için nasıl beslenilmesi gerektiğini, hangi besinlerin kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu, hangi gıdaların ise kanser için risk taşıdığını öğrenebilecekler.



Seminer, herkese açık ve ücretsiz olacak.