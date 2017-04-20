Seminer Kalemlerini Şanlıurfa'daki Öğrencilere Gönderdi

Düzce'de, Gıda Tarım ve Hayvancılık Yığılca İlçe Müdürlüğünde memur olarak çalışan Yıldız Yıldız, Antalya'da katıldığı seminerde topladığı yaklaşık bin kalemi, Şanlıurfa'daki ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye etti.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Antalya'daki bir otelde düzenlenen "İdare Entegre Kontrol Sistemi Eğitimi"ne katılan Yıldız, burada katılımcılardan aldığı kalemleri, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında Şanlurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Yenice Ortaokulu'na gönderdi.



Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katıldığı eğitimde hazırlanan kalemleri değerlendirmeyi düşündüğünü ve ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmaya karar verdiğini söyledi.



Kardeşinin bir köy okulunda öğretmen olduğunu anlatan Yıldız, "Ben ve benim gibi birkaç arkadaşımız daha var. Onlar da bu projeye destek vermek istediklerini söyledi. Bu projeye beni iten şey ise kardeşimin bir köy okulunda öğretmen olması. Kardeşim ile görüştüm. 'Abla çocukların kalemleri yok, artık elleri ile tutamayacak şekle gelmiş. Yeni başlayanların ise hiç yok.' demesinin ardından böyle bir proje ile çocuklara hediyeler göndermek istedim." diye konuştu.



Proje ile bundan sonraki yapılacak seminerlerde verilen kalemlerin, not defterlerinin toplanarak ihtiyacı olan köy okullarına gönderileceğini aktaran Yıldız, amaçlarının köy okullarındaki öğrencilerinin kendilerini yalnız hissetmemeleri ve gelecek kaygısı olmadan eğitim hayatlarını sürdürmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.



Yıldız, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık personeli ile hazırladıkları kalemlerin üzerilerine "Sizleri seviyoruz", "Hayata gülümse", "Devlet için gelecek için kaleme tutun" ve "Elleriniz kalem tutsun" notları yazarak kargoya verdiklerini de sözlerine ekledi.