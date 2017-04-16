Semiha Yıldırım, Oyunu Ankara'da Kullandı
Dha ANKARA - Semiha Yıldırım, oyunu Ankara'da kullandıBAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin referandumda, Ankara'nın Çankaya İlçesi'ndeki bir ortaokulda oy kullandı.
Dha ANKARA - Semiha Yıldırım, oyunu Ankara'da kullandı
BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin referandum da, Ankara'nın Çankaya İlçesi'ndeki bir ortaokulda oy kullandı. Semiha Yıldırım, oyunu kullanmak üzere Halide Edip Adıvar Ortaokulu'na gelerek, 1235 numaralı sandıkta oy kullandı.