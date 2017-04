Semiha Yıldırım, 81 İlden Çocuklarla Bir Araya Geldi

Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi eğitimci Semiha Yıldırım, 23 Nisan Mili Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu bir gelecek çağrısı olduğunu belirterek, "Bu çağrıdaki ruh ve şuurla geleceğin Türkiye'sini sizler inşa edeceksiniz. Siyasete, sanata, iş dünyasına, üretime, teknolojiye yapacağınız katkılarla Türkiye'ye yeni ufuklar açacaksınız." dedi.



Eğitimci Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin davetiyle İstanbul'a gelen 81 ilden 81 çocuk ile Halep'ten attığı İngilizce twitlerle dünyanın ilgisini üzerine çeken 7 yaşındaki Bana Alabed'i, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde ağırladı.



Torunları Ali Köylübay, Elif Köylübay ile Sena Bahar Yıldırım'ın da eşlik ettiği sabah kahvaltısında 81 ilden çocuklarla bir araya gelen Semiha Yıldırım, daha sonra Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin bahçesine geçti.



Yıldırım, himayesinde düzenlenen etkinlik anısına çocuklarla birlikte çınar ağacı fidanı dikti, 81 ilden getirilen toprağın döküldüğü fidana can suyunu verdi. Çınar fidanın yanında yer alan kaidede Semiha Yıldırım'ın günün anısına kaleme aldığı, "23 Nisan'da 81 ilden gelen 81 çocuğumuzun getirdikleri toprakla bu çınarı dikiyoruz. Çınar; uzun, vakur, asırlara eğilmeyen... Çınar gölgesinde dinlendiren, kovuğunda ısıtan, nesiller boyunca toprakla yarenlik eden. Çınarlar, kadim medeniyetleri simgeler, çocuklar ise umudu... Çocuklarla ektiğimiz bu çınar ağacı tarihimiz gibi uzun ömürlü olsun. Çocuklarımızın yaşatacağı ülkemiz, çınarlar gibi sağlam dursun. Bu çınar 2017 yılından geleceğe, 81 ilin 81 çocuğundan bir bayram mesajı olarak toprağımıza kök salsın." sözleri yer aldı.



Etkinliğe katılan çocuklara ayrıca okullarının ya da evlerinin bahçesine dikmeleri için zeytin, çam fidanı hediye edildi. Fidanlar üzerinde yer alan mesajında Yıldırım, "Sevgili çocuğum, bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla beni ziyaret ettin. En kıymetli misafirim oldun. Şimdi bu zeytin ağacı fidanıyla evine dönüyorsun. Zeytin ağaçlarının mesajı, barış, dostluk ve huzurdur. Sen de Türkiye'nin umudu, geleceği, sevincisin. Unutma, önce ülken, sonra dünya ve insanlık için en değerli hazinesin. Bu zeytin ağacını diktikten sonra vereceğin can suyu gibi ülkemiz için de senin azmin, çalışkanlığın ve başarıların can suyu olacak. Seni gözlerinden öpüyorum." ifadelerine yer verdi.



Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım, daha sonra Başbakanlık Çalışma Ofisi'ni çocuklara gezdirdi.



Düzenlenen etkinlik için Karaman'dan gelen İkranur Ünal, programın sunucusu tarafından kürsüye çağrıldı. Küçük İkranur, bugün vesilesiyle gerçekleşen hayallerini anlatarak, "Hep İstanbul'u gezmek ve uçağa binmek istemiştim. Uçağa bindim ve İstanbul'u gördüm. Çok teşekkür ediyorum." diyerek duygularını dile getirdi.



Sunuculuk mesleğine de ilgi duyan küçük İkranur, yaptığı sunumla konuşmalarını yapmak üzere Semiha Yıldırım'ı kürsüye davet etti.



"23 Nisan, insanlık için barış dolu bir gelecek çağrısıdır"



Semiha Yıldırım, programa katılan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başladı.



23 Nisan'ın sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi değil, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan demokrasinin temellerinin atıldığı gün olduğunu vurgulayan Yıldırım, bu vesileyle ülkenin istiklali uğruna canlarını vermiş tüm şehitleri rahmetle anarak, tüm gazileri minnetle yad ettiğini, başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere, Milli Mücadele'nin bütün kahraman askerlerini de rahmetle andığını dile getirdi.



Yıldırım, 23 Nisan'ın bütün çocuklar için çok değerli bir armağan olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Öğretmenlik hayatım boyunca öğrencilerime okul sıralarında 23 Nisan'ın önemini anlattım.

23 Nisan Mili Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu bir gelecek çağrısıdır.

Bu çağrıdaki ruh ve şuurla geleceğin Türkiye'sini sizler inşa edeceksiniz.

Siyasete, sanata, iş dünyasına, üretime, teknolojiye yapacağınız katkılarla Türkiye'ye yeni ufuklar açacaksınız. Milletim adına ve tüm öğretmenler adına sizlere güvendiğimi ve sizlerle gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum."



Türk hamiyetperverliğinin en güzel örneklerinden birini, Türk Kızılayı'nın gösterdiğini, sınırları aştığını, dünyanın her köşesinde insanlığa merhamet ve şefkat elini uzattığını belirten Yıldırım, Türk Kızılayı İstanbul İl Başkanlığı'nın faaliyetlerinde, çocuklar için de özel çalışmaların bulunduğunu anlattı.



Çocuklar için birçok proje yapıldığını aktaran Yıldırım, Türk Kızılayı'nın "Bayramda Çocuk Olmak" diyerek çocukları sevindirdiğini, "Minik Eller Üşümesin" diyerek yardımseverliği arttırdığını, "81 ile 81 Anaokulu" projesi ile eğitime katkı sağladığını ifade ederek, "Bugün de çocuklarımızın bayramına bayram, şenliğine şenlik katıyorlar.

81 ilden gelen çocuklarımız ve Suriyeli kardeşimiz sevgili Bana burada hem tarihten bugüne, hem de bir kıtadan diğerine yolculuk ediyor.

Mihmandarlarımız 1453 Müzesi'ni ve Topkapı Sarayı'nı sizlere gezdirerek geçmişimizi anlattı.

Şimdi Başbakanlık Ofisi'nde bugünün Türkiye'sine beraber bakıyoruz.

Az sonra Boğaz turu ile iki kıta arasında yolculuk edeceksiniz. Yarın her biriniz ülkemizin dört bir yanına, evlerinize döneceksiniz.

Bu güzel hafta sonundan geriye umarım bolca güzel hatıra ve ülkemiz için kurduğunuz güzel hayaller kalacak."



Ülkenin geleceği için herkesin büyük hayalleri ve büyük hedefleri olduğunu dile getiren Yıldırım, "2023 ve 2071 hedeflerimizin bazılarının gerçeğe dönüştüğünü belki de bizler göremeyeceğiz.

Ancak ülkemizi bu hedeflere taşımak üzere emanetin emin ellerde olduğunu bileceğiz." dedi.



Yıldırım, çocuklara hitaben, "Sizler bizim en değerli hazinelerimizsiniz.

Sizlere gözümüz gibi bakacağımızdan endişeniz olmasın.

Her birinizi tanıdığım için çok mutluyum.

Bizi bir araya getiren Türk Kızılayı İstanbul İl Başkanlığı'na teşekkür ediyorum." diye konuştu.



"81 ilimizin cıvıl cıvıl çocukları burada toplandı"



Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha birlikte kutladıklarını, nice yüzyıllar bu bayrağın altında, egemenlik, bağımsızlık ve ağız tadıyla nice bayramları kutlamanın nasip olmasını temenni etti.



Böyle güzel bir organizasyona İstanbul'un ev sahipliği yaptığını ifade eden Kınık, "81 ilimizin siz cıvıl cıvıl çocukları burada toplandınız. İstanbul'u gezdiniz. Belki İstanbul'u, denizi hiç görmeyenleriniz vardı. Bu vesileyle İstanbul ile tanışmış oldunuz. Kardeş oldunuz, birlikte bir çınar ağacı diktiniz. İnşallah egemenliğimiz ve vatanımız gibi uzun yıllar yaşar, sizler de bu günü unutmayacağınız bir anı olarak torunlarınıza aktarırsınız." şeklinde konuştu.



Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Semiha Yıldırım'ın himayelerinde 81 ilde 81 anaokulu kampanyası başlattıklarını, bu destekle 50 anaokulunun finansmanını bulduklarını, ihale aşamasına geçtiklerini söyledi.



81 ilden 81 çocuğu cuma akşamından beri İstanbul'da misafir ettiklerini, İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdirdiklerini anlatan Yıldırım, bugün de Semiha Yıldırım'ın ev sahipliğinde yine tarihi bir mekan olan Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde ağırladıklarını aktardı.



Yıldırım, 81 ilden gelen toprakla bir birlik ağacı diktiklerini hatırlatarak, "Oradaki birlikteliğimizi, Allah hiçbir zaman bozmasın. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin diliyorum. Kızılay gibi kurumlarımızın, bu tarz organizasyonlarda birlik ve beraberliğimize katkı sağlamasından dolayı onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Programın sonunda, sanatçı Hüseyin Goncagül ve ekibi, hazırladıkları gösterilerini sundu. Çocukların balonlar uçurduğu etkinlikte, Başbakanlık Çalışma Ofisi renkli görüntülere de sahne oldu. Çocuklara burada Osmanlı macunu, patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.



Programa Başbakan Yıldırım'ın kızı Büşra Köylübay, gelini Seda Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve eşi Şeyma Şahin de katıldı.



Çocuklar, Başbakanlık Çalışma Ofisi'ndeki programın ardından tekneyle boğaz turu yaptı.



Bana'dan 23 Nisan mesajı



İngilizce twitlerle dünyanın ilgisini üzerine çeken 7 yaşındaki Bana Alabed de AA muhabirine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Suriyeli çocuklar için çok üzülüyorum. Orada her gün çocuklar da ölüyor, insanlık da ölüyor. Suriye'deki evimi, bahçesini, oyuncaklarımı çok özledim. Evime geri dönmek istiyorum. Savaşın bitmesini dilerim." dedi.