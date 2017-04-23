Semiha Yıldırım, 81 İlden 81 Çocukla 23 Nisan'ı Kutladı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Türk Kızılay'nın organizasyonuyla 81 ilden gelen 81 çocukla buluştu. Yıldırım, çocuklarla Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'nde 23 Nisan kutlamasında bir araya geldi. Çoçuklarla tek tek tanışan ve onlara hediyeler dağıtan Yıldırım, sonra da misafirleriyle birlikte Başbakanlık Ofisinin bahçesine ağaç dikti. Ağacın toprağını ve can suyunu çocuklarla birlikte veren Semiha Yıldırım ardından düzenlenen gösterileriyi minik misafirleriyle birlikte izledi. Törende çocuklar için, sihir gösterilerinin yanında, orta oyunları da sahnelendi.







Törenin sonunda bir konuşma yapan Semahi Yıldırım uzun yıllar öğretmenlik yaptığını hatırlatarak, "Öğretmenlik hayatım boyunca öğrencilerime, okul sıralarında 23 Nisan'ın önemini anlattım. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış için bir gelecek çağrısıdır. Bu çağrıdaki şuurla geleceğin Türkiyesini sizler inşa edeceksiniz. Siyasette, sanatta, iş dünyasında, üretimde, teknolojiye yapacağınız katkılarla Türkiye'ye yeni ufuklar açacaksınız. Milletim adına ve tüm öğretmenler adına, sizlere güvendiğimi ve sizlerle gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi. - İstanbul