Semih Şentürk'e Süper Lig Ekibinden Teklif!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında gol yollarında büyük sorunlar yaşayan Aytemiz Alanyaspor, PTT 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un deneyimli golcüsü Semih Şentürk için nabız yokluyor.
Alanya hocası Hüseyin Kalpar'ın kadrosunda ısrarla görmek istediği 33 yaşındaki 'nöbetçi golcü' lakaplı futbolcu için Es-Es'le temasa geçen Akdeniz ekibinin, önümüzdeki günler içinde transferi resmiyete dökmek için yoğun uğraş verdiği öğrenildi.
Es-Es'te sezona fırtına gibi başlayan tecrübeli oyuncunun 12 maçta 8 golü bulunuyor.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: Sporvadisi.com