Semih Kaya'nın Sakatlığına Son Durum

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Semih Kaya sakatlık yaşamıştı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun son durumuyla ilgili bilgi verildi.



Galatasaray'dan yapılan bilgilendirmede, "Futbolcularımızdan Semih Kaya'nın Spor Toto Süper Lig'de oynanan Atiker Konyaspor maçının ardından yapılan tetkikleri sonrasında sağ üst ön adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilmiştir.



Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.