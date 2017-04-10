Semih Kaya, İkinci Goldeki Performansıyla Taraftarları Çıldırttı

Medipol Başakşehir maçında Adebayor'un kafa vuruşunda arkasında boş zıpladığı görülen Semih Kaya, Sarı-Kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.

Semih Kaya, İkinci Goldeki Performansıyla Taraftarları Çıldırttı

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında zirve takibini bırakmak istemeyen Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Galatasaray'ı konuk etti.

SEMİH TARAFTARLARI ÇILDIRTTI

Adebayor'un 44. dakikada sağdan gelen ortaya vurduğu müthiş kafa vuruşunun ardından gelen golde Semih Kaya, Galatasaraylı taraftarları çıldırttı. Adebayor'un arkasında kalan ve boşa zıpladığı görülen Semih, taraftarlar tarafından sosyal medya üzerinde ağır eleştirilere maruz kaldı.

İşte o eleştirilerden bazıları;











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