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Semih Kaya İçin Karar Verildi
Başakşehir maçında gösterdiği performansla taraftarların tepkisine neden olan Semih Kaya için karar verildi.
11 Nisan 2017 Salı 16:55
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