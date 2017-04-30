Semih Kaya, Bursaspor Maçı Kadrosunda Yok

Galatasaray'da Semih Kaya'nın Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Bursapor ile oynayacağı maçta kadroya alınmadığı bildirildi.



Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un son antrenmanda sakatlanan ve alt arka adalesinde hafif ağrı bulunan Semih Kaya'ylı tedbir amaçlı olarak Bursaspor maçının kadrosuna almadığı ifade edildi.



Sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.00'de deplasmanda Bursapor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. - İSTANBUL