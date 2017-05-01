Semerkant Vakfından Kermes
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Semerkant Vakfınca kermes açıldı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Semerkant Vakfınca kermes açıldı.
Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleri, önceki dönem Belediye Başkanı Bülent Hamdi Cingil ile vatandaşların katıldığı açılışta konuşan vakıf temsilcisi Tamer Cansev, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün karşısındaki sokakta açılan kermesimiz, 11 Mayıs tarihine kadar açık kalacak. Kermesimize katılan ve destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Konuşmaların ardından yiyecek ve içecek bulunan kermesin açılışı gerçekleştirildi.