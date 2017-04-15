Semerkant'ta Serbest Turistik Bölge Kurulacak

Özbekistan'ın Semerkant kentinde, serbest turistik bölge kurulacak.



Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, bugün turistik bölge projesine ilşikin Semerkant kentine ziyaret gerçekleştirdi. Şavkat Mirziyoyev, Semerkant'ın merkezinde dünya standartlarina uygun şekilde inşa edilecek olan turizm, eğlence ve konaklama tesisleri projelerini inceledi. Turizm açısından önemli potansiyele sahip olan, günümüze kadar kendi cazibesi ve güzelliğini koruyan abideleriyle meşhur Semerkant'ta turizmi daha da geliştirmek için serbest turistik bölge kurulmasına yönelik 2017-2019 yıllarını kapsayan projeler hayata geçirilmesi sağlanacak. Bu projeler Semerkant'ın merkezinde dünya standartlarina uygun şekilde turizm, eğlence ve konaklama tesisleri hem de Semerkant kürek çekme kanalı kıyısında kış sporları tesisi inşa edilmesini içeriyor. - TAŞKENT