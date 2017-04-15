Şemdinli-Yüksekova Karayoluna Heyelan Düştü (2)
YÜKSEKOVA KARAYOLU'NDA ÇÖKMEŞemdinli İlçesi'nde dün etkili olan sağanak yağmur nedeniyle, ilçenin ulaşımını sağlayan karayolunda çökme meydana geldi.
ŞEMDİNLİ-YÜKSEKOVA KARAYOLU'NDA ÇÖKME
Şemdinli İlçesi'nde dün etkili olan sağanak yağmur nedeniyle, ilçenin ulaşımını sağlayan karayolunda çökme meydana geldi. Şemdinli -Yüksekova karayolunun 3'üncü kilometresinde bulunan Meydan Mahallesi Şemdinli Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde meydana gelen çökme nedeniyle ulaşım tek şeritte sağlanıyor. Çökme nedeniyle yer altına döşenen internet fiber kabloları da yüzeye çıktı. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.