Şemdinli'ye Yeni Gelen Doktor Bir Ayda 30 Ameliyat Yaptı

Hakkari'nin Şemdinli ilçe hastanesinde yeni atanan Uzman Dr. Mehmet Emre Hanay, ortopedi bölümünde bir ayda 30 hastayı ameliyat etti.



İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Şemdinli Devlet Hastanesine atanan Uzman Dr. Mehmet Emre Hanay, bir ayda binin üzerinde hasta tedavi ederken, 30 hastayı da ameliyat etti. Daha önce ameliyatlar için başka şehirlere giden vatandaşlar, büyük sıkıntı içerisinde tadavi oluyorlardı. Uzman Dr. Mehmet Emre Hanay'ın Şemdinli'ye atanması vatandaşların sıkıntılarına derman oldu.



Uzman Doktor Mehmet Emre Hanay, Hastanede yeterli imkanlar olduğunu belirterek, "Hastalarımızın artık başka illere gidip tedavi olmalarına gerek yok. Devletimiz bize burada bütün imkanları sağlamış durumda. Bir aydır buradayım ve yaklaşık binin üzerinde hasta tedavi ettim, 30 hastayı ameliyat ettim. Omuz endoskopisi, diz endokopisi, travma ve çocuk ortopedisi konusunda deneyimim var. Bu tür hastalıklarda elimden geleni yapıyorum" dedi. - HAKKARİ