Şemdinli Tekeli Köyü'nde Selin Geliş Anı Kamerada

Şemdinli tekeli köyü'nde selin geliş anı kamerada(Tür: Yurt)

Şemdinli tekeli köyü'nde selin geliş anı kamerada

(Tür: Yurt)

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