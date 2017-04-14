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Şemdinli Derecik'te Sel Hayatı Felç Etti
Şemdinli Derecik'te Sel Hayatı Felç Etti
Şemdinli Derecik'te sel hayatı felç etti(Tür: Yurt)
14 Nisan 2017 Cuma 17:55
Şemdinli
Derecik
'te sel hayatı felç etti
(Tür: Yurt)
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[9501021] DHA
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