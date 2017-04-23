Şemdinli'de Selin Tahrip Ettiği Yolda Çalışma Başlatıldı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi'nde bir hafta önce meydana gelen selde tahrip olan karayolunda çalışma başlatıldı.



Şemdinli'de geçen hafta etkili olan yağmur, sele neden oldu. Sel ile birlikte meydana gelen heyelan nedeniyle Şemdinli-Derecik karayolunun büyük bölümü tahrip oldu. Ulaşımın güçlükle yapıldığı yolda Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Yoğun bir çalışmanın yapıldığı karayolunda araçlar kontrollü bir şekilde ilerlerken, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolun güvenli hale getirileceği belirtildi.



- Şemdinlihakkari